На грокомбінат «Слобожанський» прийде новий власник

Харків. 20 лютого. УНІАН. На агрокомбінаті «Слобожанський», який спеціалізується на вирощуванні свиней, найближчим часом з`явиться новий власник.

Про це повідомив у ході зустрічі з сільськогосподарським активом області голова Харківької облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

«У зв`язку з тим що підприємство було побудоване в інших економічних умовах, а зміна власників і керівництва не сприяла його стабільній роботі, якість м`яса, яке отримували від вирощених там свиней, не відповідало стандартам. Цей продукт відмовлявся приймати навіть Держрезерв, тому що він не відповідав державним стандартам. Складне рішення, яке ухвалили власники, полягало в тому, що необхідно повністю оновити як обладнання на підприємстві, так і породи свиней. Я дуже сподіваюся, що новий власник, який має там з`явитися найближчим часом, буде мати достатньо коштів і досвіду, щоб зробити зі «Слобожанського» те славне підприємство, яким воно завжди і було», - передає слова губернатора сайт облдержадміністрації.