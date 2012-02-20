Канада ручається за лікарів, які обстежували Тимошенко (додано фото)

Харків. 20 лютого. УНІАН. Посол Канади в Україні Трой ЛУЛАШНИК заявляє, що уряд Канади підтверджує високу кваліфікацію лікарів, які брали участь у незалежному обстеженні екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у Качанівській виправній колонії.

Відповідна заява Т.ЛУЛАШНИКА оприлюднена на офіційному сайті Посольства Канади в Україні.

«Я не можу коментувати медичні висновки ані канадських, ані німецьких лікарів з причини конфіденційності між лікарем та пацієнтом. Я можу сказати, що три члени канадської медичної команди є визнані, висококваліфіковані та досвідчені медичні працівники. Вони провели обстеження пані ТИМОШЕНКО відповідно до найвищих медичних стандартів, особливо зважаючи на об’єктивність та професійну етику», - йдеться у заяві посла.

«Висновки канадської медичної групи, отримані в результаті незалежного медичного обстеження та надані медичній комісії за згодою Ю.ТИМОШЕНКО, ні в якому разі не були спричинені зовнішніми факторами. Повідомлення всупереч цьому не є правдивими», - наголосив Т.ЛУЛАШНИК.

«Канада постійно висловлює підтримку та відданість цій гуманітарній місії. Ми були задоволені, що три канадські лікарі разом з двома німецькими лікарями змогли здійснити незалежне медичне обстеження пані ТИМОШЕНКО. Спеціалізація канадських лікарів доповнила спеціалізацію їх німецьких колег», - підкреслив посол.

Т.ЛУЛАШНИК від імені уряду Канади висловив подяку трьом канадським лікарям, які брали участь в обстеженні Ю.ТИМОШЕНКО. «Канада обстоює те, що здоров`я пані ТИМОШЕНКО залишається в центрі уваги всіх причетних», - заявив посол Канади в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 14-15 лютого медична комісія у складі німецьких, канадських та українських фахівців обстежувала Ю.ТИМОШЕНКО в Качанівській виправній колонії.

16 лютого Міністерство охорони здоров’я України у своїй заяві звернуло увагу, що в той час як Німеччина відрядила до складу спільної медичної комісії для обстеження Ю.ТИМОШЕНКО «відомих профільних фахівців із беззаперечною репутацією та професорськими ступенями», то канадська частина комісії «формувалася за ініціативи української громади в цій країні і в результаті була організована з двох сімейних лікарів та одного гінеколога».

Ще різкіше висловився народний депутат з Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, який вважає, що Канада направила на обстеження Ю.ТИМОШЕНКО дільничних лікарів.

На знімках: (верхнє фото) голова медкомісії Міністерства охорони здоров`я України Раїса МОІСЕЄНКО (ліворуч) з іноземними лікарями на брифінгу у Харкові 14 лютого; (нижче) троє канадських лікарів: Джордж РЕВА, Пітер КУЙТАН і Христина ДЕРЖКО, які проводили медобстеження Юлії ТИМОШЕНКО в Качанівській колонії.

Фото Володимира КРАВЧЕНКА