ДПтС: виконуються всі рекомендації лікарів Тимошенко

Харків. 20 лютого. УНІАН. Державна пенітенціарна служба України запевняє, що готова за необхідності забезпечити можливість операції для ув’язненої екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПтС України.

Нині, як зазначається в повідомленні, управління охорони здоров’я та медико-санітарного забезпечення ДПтС здійснює усі рекомендації щодо лікування Ю.ТИМОШЕНКО, які залишили у своїх висновках фахівці міжнародної медичної комісії.

Зокрема, за словами начальника управління охорони здоров’я та медико-санітарного забезпечення ДПтС Євгена ПОЛЯКОВА, свої певні рекомендації щодо лікування Ю.ТИМОШЕНКО залишили іноземні та вітчизняні лікарі (обстеження пацієнтки комісія проводила протягом двох днів і 16 лютого завершила свою роботу).

«Ми слідуємо тим рекомендаціям, які виписали нам і канадські, і німецькі лікарі. Медиками нашої установи здійснюється постійний нагляд за станом здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО. Зокрема, ми забезпечили пацієнтку ходунками, як і рекомендували німецькі фахівці», - зазначив Є.ПОЛЯКОВ.

Крім того, начальник управління охорони здоров’я та медико-санітарного забезпечення ДПтС підкреслив, що у колонії ще чекають на додаткові рекомендації від німецьких лікарів, які останні обіцяли направити в Україну до кінця поточного тижня.

«У свою чергу, ми готові й надалі у повному обсязі виконувати всі рекомендації щодо лікування ув’язненої Ю.ТИМОШЕНКО. Не є виключенням і оперування пацієнтки, у тому числі і за межами Качанівської колонії. Хоча сьогодні питання про хірургічне втручання не стоїть і у своїх висновках медики такий крок не пропонують і не обґрунтовують, ми все одно готові за необхідності забезпечити таку можливість», - додав Є.ПОЛЯКОВ.