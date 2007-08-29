Добкін: я не працюю на Авакова і Фельдмана
18:36, 29 серпня 2007Харьків
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Цитата з прес-конференції
Харків. 29 серпня. УНІАН. Міський голова Михайло ДОБКІН пишається тим, що, перебуваючи на посаді мера Харкова, не працював на бізнесові інтереси губернатора Арсена АВАКОВА та Олександра ФЕЛЬДМАНА.
Як повідомляє «Мережа екстреного повідомлення» з посиланням на «Газету 24», про це заявив М.ДОБКІН на прес-конференції.
Мер висловив думку, що харківські журналісти «проти своєї волі вимушені виконувати замовлення власників ЗМІ, які в основному належать у Харкові не регіоналам, а їхнім опонентам».
Газета відмічає: «…у контексті відповідей мера цілком логічно пролунало, що він «пишається тим, що перебуваючи на посаді мера Харкова, не працював на бізнес-імперії Арсена АВАКОВА та Олександра ФЕЛЬДМАНА».
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