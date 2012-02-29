Партія регіонів встановить на виборчих дільницях веб-камери - Добкін
«Щоб не було провокацій»
Харків. 29 лютого УНІАН. Харківська обласна організація Партії регіонів на виборах до Верховної ради України встановить на виборчих дільницях веб-камери.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова Харківської облдержадміністрації, керівник Харківської обласної організації Партії регіонів Михайло ДОБКІН.
За його словами, веб-камери будуть встановлені на більшості дільниць з метою контролю процесу голосування та уникнення будь-яких порушень.
«На більшості дільниць в Харківській області будуть встановлені веб-камери. Будь-хто зможе перевірити, як проходить голосування. Обладнаємо найбільші дільниці, поставимо своєрідний фільтр, щоб потім уникнути провокацій», - сказав М.ДОЮКІН і додав, що «Партія регіонів як ніяка інша буде «боротися за чистоту виборів».
За його словами, загалом у Харківській області близько 1700 виборчих дільниць. Для оснащення найбільших з них «на регіональному рівні» буде створено спеціальну програму, і «Партія регіонів все оплатить».
М.ДОБКІН також сказав, що через пресу сьогодні він запрошує до спільної роботи з оснащення дільниць в Харківській області інші партійні організації краю, які зацікавлені в проведення прозорих і чесних виборів.