Качанівську колонію пікетують активісти Батьківщини

Харків. 1 березня. УНІАН. У Харкові Качанівську виправну колонію, де відбуває покарання екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, пікетують активісти харківської міської та луганської обласної партійної організації ВО «Батьківшина».

Як повідомив кореспондентові УНІАН голова Червонозаводської районної в Харкові парторганізації «Батьківщини» Анатолій БАБИЧЕВ, у цілому в акції протесту беруть участь близько 20 луганчан та близько десяти харків’ян.

Він зауважив, що в пікеті також беруть участь народний депутат України, член депутатської фракції «Блок Юлії Тимошенко – «Батьківщина» Олександр СТЕШЕНКО, а також голова Луганської обласної організації ВО «Батьківщина» Ірина ВЕРИГІНА.

А.БАБИЧЕВ зауважив, що луганчани з власної ініціативи братимуть участь у пікеті протягом цього тижня. Щодня активістів, які пікетуватимуть колонію, змінюватиме інша група активістів з Луганська.

Він зазначив, що учасники пікету тримають символіку БЮТ, плакати із зображенням Ю.ТИМОШЕНКО та скандують «Юлі – Волю». Пікет триватиме до 15:00.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку активісти Луганської обласної організації «Батьківщини» розпочали чергування біля Качанівської виправної колонії в Харкові. Під стінами колонії знаходилися активісти Сватівської, Троїцької та Луганської організацій «Батьківщини».

25 лютого учасники звітно-виборної конференції Луганської обласної організації ВО «Батьківщина» ухвалили рішення 1 березня відкрити пост №1 біля Качанівської колонії в Харкові і протягом тижня проводити вахту «Свободу Юлії Тимошенко!».