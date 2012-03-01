На сході завтра опадів не обіцяють

Харків. 1 березня. УНІАН. Завтра вночі у західних та більшості північних областей, вдень в Україні, крім сходу та Приазов`я, очікується мокрий сніг, вдень з дощем.

На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат до 25 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура у західній частині України вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла; на решті території вночі 2-7° морозу, на Лівобережжі 6-11° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

У Київській області - мокрий сніг, вдень з дощем. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла. У Києві температура вночі 2-4° морозу, вдень 1-3° тепла.