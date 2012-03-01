На Харківщині торік збільшилася підліткова злочинність

Харків. 1 березня. УНІАН. На Харківщині протягом 2011 року кількість злочинів, вчинених неповнолітніми, збільшилася на 28% - до 1119 злочинів.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу захисту прав і свобод дітей прокуратури області Аллу ПРАВОСУД.

За її даними, злочини вчинили 823 неповнолітніх, із яких 64 перебували в стані алкогольного сп’яніння. Серед злочинів, вчинених неповнолітніми, 70% становлять крадіжки. Також за рік підлітки скоїли три вбивства та два зґвалтування.

На думку А.ПРАВОСУД, до зростання підліткової злочинності призвело збільшення кількості бездоглядних дітей, виховання дітей у соціально неблагополучних родинах, неналежна організація виховного процесу в навчальних закладах.