Облрада схвалила звіт Добкіна
14:53, 01 березня 2012Харьків
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«За» проголосувало 97 депутатів із 113
Харків. 1 березня. УНІАН.Харківська облрада схвалила звіт голови Харківської облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА, повідомляє сайт ХОДА.
В ході пленарного засідання XI сесії Харківської обласної ради VI скликання депутати заслухали звіт голови Харківської облдержадміністрації М.ДОБКІНА про виконання бюджету, програм соціально-економічного розвитку та культурного розвитку області і делегованих повноважень за 2011 рік.
Харківська обласна рада схвалила звіт губернатора. «За» проголосувало 97 депутатів із 113.
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