У справі Авакова немає даних про наявність ознак злочину - адвокат

Харків. 1 березня. УНІАН. У матеріалах кримінальної справи, порушеної стосовно голови Харківської облорганізації ВО «Батьківщина», екс-губернатора Харківщини Арсена АВАКОВА, немає даних про наявність у його діях ознак злочину.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив адвокат А.АВАКОВА Юрій ВИШНЕВЕЦЬКИЙ.

Він зазначив, що вже ознайомився з матеріалами справи А.АВАКОВА. «Ті матеріали, з якими я ознайомився, підтвердили відсутність якихось даних у слідства про наявність ознак злочину в діях АВАКОВА на момент порушення справи. Нових даних, які б свідчили про наявність злочину я в матеріалах справи не побачив», - сказав адвокат.

При цьому Ю.ВИШНЕВЕЦЬКИЙ наголосив, що захисту А.АВАКОВА не було надано оригіналів держактів на землю з нібито підписом екс-губернатора. «Поки що держактів не було. Можливо, прокуратура ще представить під час судового засідання. Там поки що копії. Повинні бути представлені оригінали документів, на підставі яких було порушено кримінальну справу. Більше того, до цього лунало, що оригінали в них є, однак вони чомусь не були представлені. Буде ще судове засідання, можливо, під час судового засідання представлять», - зазначив він.

Ю.ВИШНЕВЕЦЬКИЙ підкреслив, що, згідно із законодавством, прокуратура має надати для ознайомлення саме оригінали документів, на підставі яких було порушено кримінальну справу. «Якщо під час судового засідання матеріали не будуть представлені, я, звичайно, буду на це звертати увагу», - сказав адвокат.

Ю.ВИШНЕВЕЦЬКИЙ зауважив, що за результатами ознайомлення з матеріалами справи А.АВАКОВА він додасть нові доводи до своєї судової скарги на порушення кримінальної справи.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу щодо А.АВАКОВА за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Його підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.

31 січня 2012 року А.АВАКОВА, керівника Харківської обласної партійної організації ВО «Батьківщина», колишнього голову Харківської облдержадміністрації (2005-2010 рр.), оголосили в міжнародний розшук. Цього ж дня за поданням слідчого прокуратури Харківської області Червонозаводським районним судом Харкова йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Захист А.АВАКОВА звернувся до Генеральної прокуратури України з проханням закрити порушену стосовно нього кримінальну справу. Крім цього, захист оскаржив постанову про порушення кримінальної справи у Червонозаводському районному суді Харкова. Засідання суду було призначене на 15 лютого, потім за клопотанням самого адвоката було перенесене на 22 лютого. Через хворобу судді засідання було перенесене вдруге на 6 березня.