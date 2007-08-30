Харків’яни привітають москвичів з Днем міста

Як повідомляє офіційний сайт Харківської міськради, 31 серпня - 3 вересня 2007р. на запрошення мера міста-побратима Москви Юрія Лужкова столицю Російської Федерації відвідає офіційна делегація міста Харкова у складі заступника Департаменту охорони здоров’я та соціальних питань - начальника управління праці та соціального захисту населення Світлани Горбунової-Рубан та депутата міської ради, голови Харківської міської ради ветеранів України Миколи Касяненка.

Метою візиту є участь в урочистостях з нагоди 860-річчя заснування міста Москви та у Міжнародній конференції „Місто для дітей”.