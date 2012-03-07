Харківщина і Таджикистан створять СП в галузі енергомашинобудування

Харків. 7 березня. УНІАН. Харківська область і Республіка Таджикистан планують створити спільне підприємство в галузі енергетичного машинобудування.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облгосадімістрації, питання співпраці харківського регіонуіз середньоазіатською країною були обговорені під час зустрічі губернатора Михайла ДОБКІНА з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Таджикистан в Україні Шухратом СУЛТОНОВИМ.

За словами М.ДОБКІНА, Харківська область зацікавлена в подальшому розвитку економічного співробітництва з Республікою Таджикистан. Зокрема, мовиться про спільну роботу харківського «Електроважмашу» з таджицькими підприємствами.

«Для нас дуже важливо те, що у нас є тісне економічне співробітництво між підприємствами Таджикистану і нашим флагманом енергетичного машинобудування, підприємством «Електроважмаш». Будь-яка підтримка, яка буде потрібна від регіональної влади, буде надана», - сказав М.ДОБКІН.

Як повідомив Ш.СУЛТОНОВ, з 2009 року розглядається можливість створення спільного українсько-таджицького підприємства з виробництва і ремонту електромеханічного устаткування для гідростанцій.

«У 2009 році фахівці і керівництво заводу відвідали Таджикистан, подивилися на місці можливості та умови на конкретному підприємстві. В результаті зараз підготовлений проект засновницького договору, статут спільного Товариства з обмеженою відповідальністю, і ми дуже зацікавлені в тому, щоб це підприємство якнайскоріше розпочало свою роботу. Документи вже підготовлені, і мовиться про конкретні кроки в плані створення підприємства», - сказав Ш.СУЛТОНОВ.