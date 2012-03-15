Сьогодні Металіст на виїзді зіграє з Олімпіакосом

Харків. 15 березня. УНІАН. Сьогодні харківський Металіст у грецькому Піреї проведе матч у відповідь 1/8 Ліги Європи з місцевим Олімпіакосом.

Перша зустріч 1/8 фіналу, яка пройшла 8 березня у Харкові, завершилася з рахунком 1:0 на користь греків, і для того, щоб пройти далі, Металісту необхідно вигравати з відповідним розривом.

Команда з Харкова прибула літаком до Пірея 13 березня, увечері футболісти провели тренування на базі Олімпіакоса, а в середу – на стадіоні «Караїскакіс» (відкрите для ЗМІ).

Початок гри сьогодні о 22.05. Обслуговуватиме матч бригада суддів з Румунії. Головний арбітр - Овідіу Алін Хатеган.

ТВ-трансляція: телеканал 2 +2 з 22.00. Онлайн-репортаж - на офіційному сайті ФК «Металіст».

Сайт харківського клубу подає інформацію про досягнення Олімпіакоса:

Чемпіон Греції - 38 разів, причому за останні 15 років титул чемпіона команда виграла 13 разів. Срібний призер чемпіонату Греції - 16 разів. Бронзовий призер чемпіонату Греції - 9 разів. Володар Кубка Греції - 24 рази. Володар Суперкубку Греції - 3 рази. Один раз команда грала в чвертьфіналі Ліги чемпіонів (1998/1999) та в чвертьфіналі Кубка володарів кубків (1992/1993).

У єврокубках Олімпіакос провів 214 ігор: 84 перемоги, 39 нічиїх, 91 поразки, м`ячі 278:311. Кубок європейських чемпіонів (Ліга чемпіонів): ігор - 122, перемог - 40, нічиїх - 26, поразок - 56, м`ячі 142:186. Кубок володарів кубків: ігор - 33, перемог - 14, нічиїх - 6, поразок - 13, м`ячі 43:47. Кубок УЄФА (Ліга Європи): ігор - 59, перемог - 30, нічиїх - 7, поразок - 22, м`ячі 93:78.

У нинішньому євросезоні клуб провів 9 ігор, в яких здобув 6 перемог, зазнав 3 поразки і жодного разу не зіграв внічию, м`ячі 11:6.



На знімку: епізод зустрічі Металіста з Олімпіакосом у Харкові 8 березня.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА