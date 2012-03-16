Добкін обіцяє повінстю повернути заборговану зарплату на підприємствах

Харків. 16 березня. УНІАН. Заборгованість із заробітної плати на промислових підприємствах Харківської області з 2010 року скоротилася на 70 мільйонів гривень.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН під час програми «Час влади» на обласному телебаченні.

«Сьогодні у нас є обмежена кількість підприємств, де залишається заборгованість по заробітній платі. Практично по кожному з цих підприємств є розуміння, що ми будемо робити для того, щоб ця заборгованість погашалася і надалі не нарощувалася. За темпами скорочення заборгованості з простроченої заробітної плати Харківська область була на другому місці, і якщо коли ми приймали область в 2010 році, борги із зарплати перевищували 160 мільйонів гривень, то на 1 січня 2012 року заборгованість була близько 90 мільйонів гривень. Тобто, 70 мільйонів гривень за неповних два роки було виплачено», - повідомив М.ДОБКІН.

За його словами, найближчим часом планується повністю ліквідувати заборгованість із заробітної плати на ряді великих промислових підприємств Харківщини.

«У мене є розуміння, що ми перший квартал закінчимо без боргів на заводі імені Малишева, на авіаційному заводі. Зараз з`явилася реальна ситуація ліквідувати борги на Ізюмському тепловозоремонтному заводі. Є ще ряд підприємств, де ця робота успішно ведеться, але погашенню заборгованості із заробітної плати передує величезна робота, і поки вона не буде закінчена, поки я точно не буду знати, що на рахунках акумульовано кошти для виплати, я не хочу озвучувати ті підприємства, де це буде зроблено. По закінченню першого кварталу ми будемо підбивати підсумки, і це питання ми будемо розглядати на засіданні колегії обласної адміністрації», - зазначив губернатор.