Харківщина вивчить досвід Естонії у створенні комфортних умов для ведення бізнесу - Добкін

Харків. 20 березня. УНІАН. У створенні комфортних умов для ведення бізнесу на Харківщині буде корисний досвід Естонії.

Як зазначив в ефірі програми «Від влади до громади» на обласному радіо голова Харківської облдерждміністрації Михайло ДОБКІН, реформуючи Україну, влада паралельно вивчає досвід найбільш успішних держав, які зуміли за короткий часовий відрізок зробити серйозний ривок і стати лідерами за комфортністю ведення бізнесу у світі, які є лідерами із залучення інвестицій, які сьогодні формують економічну моду в світі.

«Окремо стоїть успішний досвід тих держав, які, як і Україна, свого часу багато років провели в Союзі Радянських Соціалістичних Республік. Тут досвід Естонії та Грузії максимально цікавий, тому що ці держави щодо комфортності ведення бізнесу сьогодні входять до числа провідних європейських держав. Це дуже важливий показник.

Комфортність ведення бізнесу - це найважливіша умова для залучення інвестицій. А разом з інвестиціями в державу приходять нові підприємства, значить нові робочі місця, зростання внутрішнього валового продукту і додаткові відрахування в бюджети всіх рівнів. Естонія гідно посідає провідні місця, тому що сьогодні заснувати свій бізнес в Естонії дуже легко», - передає слова М.ДОБКІНА сайт ОДА.

«Все це для нас поки що, на даному етапі розвитку держави, - мета, до якої ми йдемо. Якщо Естонія готова сьогодні поділитися своїм досвідом, показати гострі кути, які можна обійти, ми тільки двома руками «за». Те, що Посол Естонії в Україні люб`язно погодився допомогти нам домовитися і організувати навчання наших молодих фахівців в їхній державі з вивчення естонської досвіду, я можу тільки вітати. Ми обов`язково цією можливістю скористаємося», - сказав М.ДОБКІН.

Губернатор також зазначив, що зараз тривають переговори для вивчення харківськими фахівцями досвіду Грузії. Крім цього, Харківська область вже вивчила досвід роботи Сінгапуру і Республіки Татарстан. За окремими напрямками вже взяті за основу ті досягнення, які є в Казані.