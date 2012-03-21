На трасі Київ-Харків розтеклося 22 тонни отруйної суміші

Харків. 21 березня. УНІАН. Сьогодні в Полтавській області на автодорозі Київ - Харків перекинулася цистерна, з якої витекло 22 тонни отруйної карбамідно-аміачної суміші.



Про це УНІАН повідомили в Центрі пропаганди УМНС України в Полтавській області.

Пригода сталася с на автодорозі біля села Олексіївка. Водій не міг самостійно вибратися з кабіни. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди відбулася розгерметизація цистерни з подальшим витіканням карбамідно-аміачної суміші.

До місця події були направлені два відділення з Гребінківського й Пирятинського районних відділів МНС. За допомогою гідравлічного устаткування рятувальники звільнили постраждалого водія з кабіни й передали працівникам швидкої медичної допомоги. Під час ДТП 42-річний чоловік отримав забій голови й закритий перелом правої лопатки.

За допомогою автокрана цистерну перевернули й встановили на колеса. Після цього рятувальники відкачали небезпечну рідину.