Авакова заарештували в Італії - ЗМІ

Жодних подробиць

Харків. 26 березня. УНІАН. Екс-голову Харківської облдержадміністрації Арсена Авакова арештували в Італії. Про це повідомляє «Українська правд», посилаючись на власні джерела. Інших подробиць джерела не надали. Раніше повідомлялося, що Інтерпол розпочав розшук колишнього голови Харківської обласної державної адміністрації, керівника Харківської облорганізації партії «Батьківщина» Арсена Авакова, який проходить у кримінальній справі.

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