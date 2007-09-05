При Фонді Фельдмана створене юридичне бюро

Харків. 5 вересня. УНІАН. Юридичне бюро із захисту прав людини при Благодійному Фонді Олександра ФЕЛЬДМАНА закликає всіх харків`ян і мешканців інших регіонів України, які зіштовхуються з фальсифікаціями та обмеженням прав виборця, звертатися за захистом до кваліфікованих юристів Фонду.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі депутата Верховної ради України V скликання, керівника Харківського обласного виборчого штабу БЮТ О.ФЕЛЬДМАНА.

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, Бюро захисту прав людини надасть безкоштовну правову допомогу всім людям, які зіштовхуються з фальсифікаціями або мають інформацію про маніпуляції, що готуються, у ході виборів. Він відзначив, що під час поїздок по Харківській області він зштовхнувся із численними фактами залякування виборців.

О.ФЕЛЬДМАН стверджує, що на зустрічах люди розповідають про численні погрози, які їм надходять, а також про дії з боку керівників деяких політичних сил, за які чітко передбачена кримінальна відповідальність.

«Ми будемо розбиратися з усіма подібними випадками. Розігнали політичних корупціонерів у парламенті, поставили на місце харківську міську владу, а з беспредєльниками на місцях - розберемося тим більше», - заявив О.ФЕЛЬДМАН.

Прес-служба повідомляє телефон безкоштовної телефонної лінії Юридичного бюро захисту прав людини при Благодійному Фонді О.ФЕЛЬДМАНА: 8-800-503-67-70.