Найпопулярніша тема ТБ – вибори

Рейтинг новин останнього тижня

Харків. 10 вересня. УНІАН. Найбільш популярною темою харківських телеканалів минулого тижня були вибори. Як передає кореспондент УНІАН, рейтинг резонансних тем, які висвітлювало місцеве телебачення, подає Мережа екстреного повідомлення. 1 - Вибори – 14 сюжетів (у тому числі про В.ГЛАДКИХ – 4 сюжети). 2-3 - 20 га. землі повернули у власність громади сел. Кулиничі. Аваков підписав розпорядження – 4 сюжети. 2-3 - Будівництво ст. метро «Олексіївська» припинено. Про це заявив нач. управління держкомітету з гірського нагляду ФЕДОТОВ. Причина – вимога забезпечити безпечні умови роботи для прохідників – 4 сюжети. 4 - Програма «Земля - людям» - думки – 3 сюжети. Нетипові сюжети: 1. Конфлікт команди «Дружба-78» з керівництвом ДЮСШОР – Ціна питання на каналі ОТБ. 2 . «Відділ кадрів» на каналі S-TET - Ведучий Дмитро ГРУЗИНСЬКИЙ. Партійний огляд. Досьє Партії регіонів.

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