Крадуть агітлітературу БЮТ

Харків. 10 вересня. УНІАН. Міліція затримала людей, які минулого тижня у Печенігах викрали з агітаційної палатки БЮТ агітаційну літературу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє веб-сайт обласної міліції.

Працівникам місцевої міліції знадобилось 15 хв., щоб встановити особи крадіїв та місце їх знаходження. Ними виявились місцевий мешканець та двоє харків’ян, які були задіяні на земельних роботах. Підозрювані були затримані працівниками міліції на автостанції – 32-річний водій авто, 21-річний зварник та 26-річний працівник газового підприємства. Всі троє були напідпитку.

Затриманих міліцією чоловіків упізнали також агітатори агітпункту. Під час огляду у багажнику автомобіля було виявлено 118 екземплярів газети «Слобожанська Батьківщина».

Як пояснили правоохоронцям свій вчинок затримані, біля агітаційного пункту вони побачили, що газети роздають безкоштовно, і вирішили взяти побільше друкованої літератури для особистих потреб. Ніякої політичної мети чоловіки не переслідували та своїми діями нікого ображати не хотіли. Опитані агітатори також пояснили, що затримані ніяких погроз та політичних гасел не виказували, а тільки забрали пачку газет. Наразі перевірка обставин інциденту триває, повідомляє Центр громадських зв’язків обласної міліції.