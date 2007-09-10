Гладких: не подобається все це

Харків. 10 вересня. УНІАН. Лідер партії «Відродження» Василь ГЛАДКИХ виступає за введення прямого президентського правління в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє місцеве Агентство телевізійних новин, яке висвітлювало візит до Харкова лідера партії «Відродження».

Колишній керівник «Укрзалізниці» вважає, що перебороти кризу в Україні можна лише шляхом уведення прямої президентської влади й повернення до змішаної системи виборів.

На минулих парламентських виборах Партія «Відродження» не переборола 3% бар`єр, і доки не скінчиться політична криза, у виборах брати участі не збирається, заявив В.ГЛАДКИХ. Він вважає, що в Україні можна навести порядок за три дні, якщо владу у свої руки візьме сильна людина.

«Вихід один - це введення прямого президентського правління, об`єднати президентську владу й виконавчу на певний час, потім провести референдум і прийняти рішення, щоб змінити закон про вибори, нехай він буде йти по партійних списках, але висування від партій і по мажоритарних округах», - сказав В.ГЛАДКИХ.

Колишній керівник «Укрзалізниці» говорить, що добровільно залишив свою посаду, коли до влади прийшов новий уряд, і причина цьому - відсутність перспектив розвитку залізниці: «Було багато чого зроблено, було закуплено 60 пасажирських поїздів, за 15 років стільки не було куплено».

В.ГЛАДКИХ непокоїть «те, що відбувається на залізниці»: «Зараз прийшли непрофесіонали, клани, які не думають про державу».

Говорячи про свою політичну силу, В.ГЛАДКИХ зазначив, що партія «Відродження» «збирає сили і має намір брати участь у наступних президентських і парламентських виборах».