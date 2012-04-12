Прокуратура не знає, чи просив Аваков політичного притулку за кордоном

18:32, 12 квітня 2012
Харьків
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Бабіков спілкувався з журналістами

Харків. 12 квітня. УНІАН. Прокуратура Харківської області не отримувала офіційної інформації Інтерполу про те, що екс-губернатор Харківської області Арсен Аваков просив політичного притулку за кордоном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам начальник управління прокуратури Харківської області Олександр Бабіков.

«Інших повідомлень з органів Інтерполу щодо звернення про одержання права на постійне місце проживання чи політичного притулку до нас не надходило», - сказав О.Бабіков.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня, за даними прокуратури Харківської області, А.Аваков звертався до компетентних органів Республіки Литва з проханням про надання йому права на постійне проживання в цій країні.

Фото Андрія Кравченка

 

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