На кордоні у росіянина відібрали контрабандну валюту на суму 1,1 млн грн

Харків. 15 квітня. УНІАН. Харківські митники вилучили у громадянина Росії незадекларовану валюту на суму понад 1,1 млн грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної митниці, 40 тис дол США та 3,025 млн рублів (за курсом НБУ - 1 136301,25 грн) росіянин незаконно перевозив через державний кордон у легковому автомобілі ВАЗ.

Прямуючи через міжнародний перехід «Гоптівка», порушник намагався скористатися смугою спрощеного контролю «зелений коридор» і не заявив гроші в усному декларуванні. Валюта була виявлена під час проведення митного огляду транспортного засобу і речей водія у «червоному коридорі».

За фактом порушення митних правил складено протоколи за ст. 339 «Порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю» та ст. 352 ч.1 «Дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю» Митного кодексу України.