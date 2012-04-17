Росіяни намагалися вивезти з України антикварну книгу вартістю 1 млн грн

Харків. 17 квітня. УНІАН. Співробітники СБУ вилучила у контрабандистів антикварну книгу вартістю майже мільйон гривень.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Управління СБУ в Харківській області, у пункті пропуску «Стрілече» співробітники СБУ спільно з прикордонниками затримали двох 23-річних громадян Росії, які, слідуючи на власному автомобілі, намагалися незаконно вивезти з території України раритетне видання.

У моторному відсіку автомобіля правоохоронці виявили стародавню книгу, видану у 1892 році: «История и памятники византийской эмали. Сочинение Н.Кондакова, профессора С.-Петербургского университета и старшего хранителя императорского Эрмитажа».

Антикварний фоліант, більш відомий фахівцям за скороченою назвою «Византийские эмали», належить до культурних цінностей, що мають історичне значення. За даними офіційної експертизи, вартість вилученої книги становить 900 тис грн.

Співробітники СБУ встановлюють, як рідкісна книга потрапила до зловмисників.

Слідчим відділом Управління СБУ в Харківській області стосовно контрабандистів порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.201 (замах на контрабанду, вчинений за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

За вчинення такого злочину контрабандистам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 12-ти років з конфіскацією предметів контрабанди та майна.