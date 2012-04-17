На Харківщині внаслідок ДТП загинула жінка і дитина

Харків. 17 квітня. УНІАН. На Харківщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула жінка і дитина.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у обласному управлінні ДАІ, аварія сталася 16 квітня близько 12.15 на 565-му км автодороги Київ-Харків-Довжанський у Чугуївському районі.

37-річний водій автомобіля «Opel Astra», не впоравшись із керуванням, з’їхав у кювет та допустив перекидання автомобіля.

Внаслідок ДТП загинули пасажири автомобіля: 36-річна жінка та 11-річна дівчинка. Водія автомобіля з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлено до реанімації. Триває слідство.