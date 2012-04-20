Тимошенко можуть доставляти до суду на ношах

Харків. 20 квітня. УНІАН. Прокурор Вікторія Калита, яка підтримує державне обвинувачення проти екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко у справі про діяльність корпорації ЄЕСУ, не виключає, що екс-прем’єр буде давати свідчення у суді, лежачи на ношах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Калита заявила журналістам після завершення попереднього засідання Київського райсуду Харкова у справі ЄЕСУ.

«Не виключено», - сказала В.Калита, відповідаючи на запитання про можливість того, що Ю.Тимошенко буде давати свідчення, лежачи на ношах.

За її словами, питання доставки Ю.Тимошенко до суду буде вирішуватися «відповідними службами».

Прокурор, коментуючи рішення суду про відхилення клопотань захисту Ю.Тимошенко, наголосила, що воно є «достатньо обгрунтованим».