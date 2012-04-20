Захист Тимошенко прогнозує «значні фальсифікації»

Харків. 20 квітня. УНІАН. Під час розгляду у суді справи проти екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко щодо діяльності корпорації ЄЕСУ будуть значні фальсифікації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові заявили захисники Ю.Тимошенко, народні депутати Андрій Кожем’якін та Сергій Власенко.

«Для нас не новина були ці рішення і заяви пана судді. Я думаю, що будуть ще гірші заяви, фальсифікації, фабрикації, і судилища будуть продовжуватись», - сказав А.Кожем’якін.

У свою чергу, С.Власенко наголосив, що під час попереднього слухання справи захист Ю.Тимошенко «робив усе можливе, щоб надати можливість суду з честю вийти із цієї ситуації і прийняти справедливе рішення, закрити кримінальну справу у зв’язку з відсутню у діях Тимошенко складу злочину».

На думку С.Власенка, суддя Київського райсуду Харкова Костянтин Садовський, який розглядатиме справу, повністю підконтрольний чинній владі.

Як вважають захисники, Ю.Тимошенко «обвинувачення приписані заднім числом».