Захист Тимошенко прогнозує «значні фальсифікації»

17:07, 20 квітня 2012
Харьків
0

«Обвинувачення приписані заднім числом»

Харків. 20 квітня. УНІАН. Під час розгляду у суді справи проти екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко щодо діяльності корпорації ЄЕСУ будуть значні фальсифікації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові заявили захисники Ю.Тимошенко, народні депутати Андрій Кожем’якін та Сергій Власенко.

«Для нас не новина були ці рішення і заяви пана судді. Я думаю, що будуть ще гірші заяви, фальсифікації, фабрикації, і судилища будуть продовжуватись», - сказав А.Кожем’якін.

У свою чергу, С.Власенко наголосив, що під час попереднього слухання справи захист Ю.Тимошенко «робив усе можливе, щоб надати можливість суду з честю вийти із цієї ситуації і прийняти справедливе рішення, закрити кримінальну справу у зв’язку з відсутню у діях Тимошенко складу злочину».

На думку С.Власенка, суддя Київського райсуду Харкова Костянтин Садовський, який розглядатиме справу, повністю підконтрольний чинній владі.

Як вважають захисники, Ю.Тимошенко «обвинувачення приписані заднім числом».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter