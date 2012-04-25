Завдання світових релігій - об'єднати людей різної національності - Добкін

Харків. 25 квітня. УНІАН. Релігія і церква не можуть залишатися осторонь від дуже складних і небезпечних процесів, які відбувалися відбуваються в наш час.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це заявив губернатор Михайло Добкін у ході міжнародної конференції «Назустріч змінам - роль релігії в сьогоднішньому світі. Виклики в демократії і світському суспільстві», яка проходить у Києві.

На думку керівника області, завдання провідних світових релігій - об`єднати людей різної національності в ім`я добра, миру і справедливості.

«Завдання, які сьогодні стоять перед провідними світовими релігіями, об`єднати людей різної віри і національності в ім`я добра, миру і справедливості. Сучасний релігійний світ повинен створити таку ідеологію, яка буде викликати у людей відторгнення від зла, ненависті, насильства. Мир, взаєморозуміння і толерантність стануть звичайними нормами людських взаємин. І дуже актуально звучать для нас слова пророка Ісайї: «І перекують мечі свої на орала, а списи свої на серпи: не підніме народ на народ меча, і не буде навчатись воювати», - сказав М. Добкін.