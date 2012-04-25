Юна харків'янка отримала спеціальний приз від Ірини Бережної

Харків. 25 квітня. УНІАН. Під час відкриття ІV Малих Олімпійських ігор «Діти Харківщини» народний депутат України Ірина Бережна вручила спеціальний приз наймолодшій учасниці змагань - семирічній Валерії Міщенко.

За словами депутата, Харківська область приділяє багато уваги духовному і фізичному розвитку підростаючого покоління, самі ігри не мають не мають аналогів в Україні, а досвід іх проведення може стати прикладом для інших регіонів.

«Я вважаю, - талановитих дітей потрібно заохочувати на їх шляху до перемоги, - сказадла І.Бережна. - Я рада, що сьогодні в Харкові, приділяється так багато уваги духовному і фізичному розвитку підростаючого покоління. Змагання «Діти Харківщини» - ще одне підтвердження цьому. Малі Олімпійські ігри поки що не мають аналогів в Україні. Упевнена, приклад проведення подібних заходів візьмуть на озброєння й інші області. І, можливо, через якийсь час ми з вами станемо свідками проведення таких ігор на всеукраїнському рівні».

Під час свого звернення до юних олімпійців, І.Бережна побажала їм високих досягнень.

«Я бажаю кожному з вас показати якнайкращий результат. Той результат, яким ви і ваші тренера зможуть пишатися! Як говорила моя подруга, багаторазова олімпійська чемпіонка Яна Клочкова, - справжнє щастя випробовуєш тільки тоді, коли стоїш на п`єдесталі!».

Виступаючи перед присутніми, народний депутат висловила особливу подяку тренерам, вчителям і батькам - всім, хто веде дітей до перемоги.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня у харківському Палаці спорту урочисто відкрито IV малі Олімпійські ігри «Діти Харківщини». Ігри проводяться в Харкові з 2008 року. Щорічно в них бере участь близько 90 тисяч маленьких харків`ян і мешканців області.

У відкритті нинішніх малих Олімпійських ігор взяли участь понад 600 юних олімпійців із 42 районів міста та області та понад 3000 юних глядачів.

Змагання малих Олімпійських ігор відбулися в усіх районах області, містах обласного значення та в місті Харкові. На сьогодні завершені I (шкільний), II (районний), та III (зональний обласний) етапи змагань, у яких взяло участь понад 90 тисяч юних олімпійців та 9000 батьків. У змаганнях брали участь всі загальноосвітні навчальні заклади Харківської області та Харкова, до яких були залучені учні 3-8 класів, розподілені на 3 вікові категорії.

5, 7, 10 травня на базі Палацу спорту відбудуться фінальні змагання малих Олімпійських ігор «Діти Харківщини», у яких візьмуть участь 27 найкращих команд Харківської області та м. Харків.

Нагородження переможців та призерів малих Олімпійських ігор відбудеться в День Захисту дітей.