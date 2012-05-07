Південна залізниця завершила випробування поїздів «Хюндай»

Харків. 7 травня. УНІАН. Південна залізниця закінчила випробування електропоїздів «Хюндай», повідомили УНІАН у прес-службі ПЗ.

6 травня були завершені ходові, динамічні випробування, а також випробування по дії на рейки цих електропоїздів.

Зараз проводяться тестування й налагодження систем «Хюндаїв», а також обкатка локомотивних бригад по майбутніх маршрутах слідування.

Так, 4, 5 і 6 травня під керівництвом фахівців моторвагонного депо «Харків» Південної залізниці проводилася обкатка локомотивних бригад Південно-Західної залізниці за маршрутом Харків-Київ-Харків. Сьогодні, 7 травня, дві локомотивні бригади моторвагонного депо «Харків» повели «Хюндай» із Харкова на Львів.

7 і 8 травня під керівництвом харківських фахівців проводитиметься обкатка машиністів Південно-Західної та Львівської доріг по ділянці Харків-Київ-Львів-Київ-Харків. Дослідні поїздки «Хюндая» проводяться з максимальними швидкостями, встановленими на перегонах цієї ділянки.

Вчора до Харкова з Одеси прибув останній електропоїзд «Хюндай». На даний момент чотири з них виставлені під контактний провід для проведення тестування. Зокрема, представники заводу-виробника проводять тестування й загальне налагодження систем кондиціонування, автоматичних дверей тощо. А фахівці Іжевського радіозаводу (Росія) до 11 травня проведуть тестування й налагодження встановленої на поїздах сучасної системи безпеки «КЛУБ-У» (комплексний локомотивний пристрій безпеки уніфікований).