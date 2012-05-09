Журналістів змусили покиинути території лікарні Укрзалізниці

Харків. 9 травня. УНІАН. Журналістів центральних та місцевих ЗМІ змусили покинути територію Центральної клінічної лікарні Укрзалізниці в Харкові, куди в ці хвилини мають госпіталізувати екс-прем`єр-міністра України Юлію Тимошенко, і зачинили на замок ворота медичного закладу.



Як передає кореспондент УНІАН, у ці хвилини працівники міліції намагаються вивести з території медзакладу прихильників Ю.Тимошенко, які з самого ранку чергували перед приймальним відділенням лікарні.

Зараз на територію ЦКЛ Укрзалізниці приїхали начальник ГУ МВС в Харківській області Віктор Козицький та начальник Управління ДПтСУ в Харківській області Євген Бараш. На територію лікарні заїхав мікроавтобус, який був у кортежі, що виїхав з Качанівської виправної колонії.

Варто зазначити, що пацієнтам лікарні не заборонено виходити на вулицю.