ДПтСУ офіційно підтверджує переведення Тимошенко до лікарні Укрзалізниці

Харків. 9 травня. УНІАН. Сьогодні, 9 травня, екс-прем`єр-міністра України Юлію Тимошенко переведено з Качанівської виправної колонії до лікарні.

Інформацію про це оприлюднено на офіційному сайті Державної пенітенціарної служби України.

«Державна пенітенціарна служба України повідомляє, що сьогодні, 9 травня, о 7.00 годині Ю.Тимошенко було транспортовано з Качанівської виправної колонії до Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в м. Харкові для проведення рекомендованого міжнародною медичною комісією курсу реабілітації», - йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією прес-служби ДПтСУ, о 8.00 годині Ю.Тимошенко «прибула до згаданого медичного закладу».

«Під час перевезення Ю.Тимошенко до ЦКЛ №5 будь-яких скарг чи заяв від засудженої не надходило. Стан її здоров’я лікарями визнано як такий, що порівняно з останніми днями не погіршився. Як і планувалось, рекомендовану реабілітацію будуть проводити лікар з німецької клініки «Шаріте» доктор Лутц Хармс спільно з українськими лікарями», - йдеться у повідомленні.