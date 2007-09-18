Звєрєв: землі вистачить всім

Харків.18 вересня. УНІАН. На Харківщині триває реалізація програми щодо надання землі сільській інтелігенції.

Як повідомляє веб-сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступика голови Харківської облдержадміністрації Віктора ЗВЄРЄВА, всі представники сільської інтелігенції, які побажали отримати землю, отримають її в обіцяних владою розмірах.

За словами В.ЗВЄРЄВА, на сьогодні проведена інвентаризація вільних земельних ділянок в районах Харківської області. Крім того, порахована кількість бажаючих з числа сільської інтелігенції отримати ділянки до 2 га.

Заступник губернатора зазначив, що остаточні результати будуть підбиті днями, а поки що можна бути впевненими, що ділянок вистачить всім. В.ЗВЄРЄВ також наголосив, що отримати землю мають право ті, хто досі такою можливістю не скористався. У той же час, зазначив він, близько 80% сільської інтелігенції вже скористалися своїм правом.