Захисники Тимошенко можуть відвідати її в лікарні

Харків. 22 травня. УНІАН. Керівництво Качанівської виправної колонії (№54) надало дозвіл народним депутатам Сергію Власенку та Андрію Кожем’якіну на побачення в харківській лікарні «Укрзалізниці» зі своєю підзахисною екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України, спілкування зазначених осіб відбувається у приміщенні для побачень у спеціально передбачений розпорядком дня вільний від медичних процедур час.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня до Харкова прибула лікар берлінської клініки «Шаріте» Анетт Райсгауер для участі у реабілітаційному процесі Ю.Тимошенко.

А.Райсгауер замінила у Харкові німецького лікаря-невропатолога Лутца Хармса, який лікував екс-прем’єра України до кінця минулого тижня.

Ю.Тимошенко перебуває у лікарні «Укрзалізниці» з 9 травня.

