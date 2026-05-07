Мерц може взяти участь у переговорах з Путіним: названо умову

Німеччина не збирається забирати дипломатів з Києва після погроз Кремля завдати ракетних ударів по центру української столиці.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц може долучитися до розмови з російським диктатором Володимиром Путіним у тому разі, якщо Росія буде готовою по-справжньому погодитись на переговори про закінчення війни проти України. Про це Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль сказав в інтерв’ю для Bloomberg.

Зокрема, у нього запитали, чи може відбутися телефонна розмова канцлера Німеччини Фрідріха Мерца і президента Росії Володимира Путіна.

"Це може статися в певний час", - відповів Вадефуль.

При цьому, за його словами, європейці організували так званий формат "E3", куди входять Німеччина, Велика Британія і Франція.

"Ми більш-менш є частиною цих переговорів між Україною та Росією. Ми готові відігравати більшу роль у цьому форматі. І якщо колись такий заклик буде необхідним і доцільним, якщо з російської сторони буде справді готовність суттєво сісти за стіл переговорів, тоді канцлер, звичайно, може бути до цього готовим", - відзначив глава МЗС Німеччини.

Також у нього запитали, чи буде Німеччина відкликати дипломатів з Києва після погроз Кремля нанести ракетні удари по центру української столиці, якщо буде спроба зірвати парад у Москві на 9 травня.

"Ні, звісно, що ні. Ми перебуваємо у тісному контакті з іншими посольствами. Нас цим не залякати", - відзначив Вадефуль.

Він додав, що це те, до чого вдаються росіяни.

"Вони не лише розгортають війну проти України, але й звичайно, також інформаційну та комунікаційну війну проти нас, бо ми є сильними та надійними прихильниками України", - зазначив Вадефуль.

Переговори України з РФ

Раніше колишній голова апарату Міноборони ФРН Ніко Ланге заявив, що ініційовані США мирні переговори між Україною і Росією не призвели до результатів, і зараз лише невелика група європейських країн насправді підтримує Україну. Ці країни не мають чіткого уявлення, як рухатися далі.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що команди України і США постійно підтримують діалог про відновлення тристоронніх зустрічей з Росією, покликаних шукати шляхи припинення війни. Україна сподівається на відновлення дипломатичних зусиль для завершення війни.

