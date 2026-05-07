АЗС переписали цінники: скільки коштує бензин, дизель та автогаз сьогодні

Окремі мережі підвищили вартість 95-го бензину одразу на 1 гривню, в одній з топ-мереж на гривню подорожчав і дизель.

Середні ціни на бензин марки А-95 та дизельне пальне 7 травня зросли, тоді як цінники на автогаз не змінилися, повідомляє портал "Мінфін" з посиланням на дані консалтингової компанії "А-95".

Зазначається, що 95-й бензин у четвер, у середньому, подорожчав на 14 копійок – до 73,35 гривень за літр. При цьому у кількох найбільших мережах АЗС вартість 95-го зросла за добу на 1 гривню.

Натомість цінник на преміальний 95-й "схуд" на 30 копійок – до 77,08 грн/літр.

Відео дня

Вартість дизельного пального 7 травня, у середньому, зросла на 4 копійки – до 88,91 гривень за літр. Тоді як одна з топ-мереж підняла цінник одразу на 1 гривню.

Ціни на бензин

Найдешевше 95-й бензин продають у мережі Brent Oil. Середня вартість пального на стелах тутешніх АЗС - 66,85 грн/літр. Найдорожче – у мережах ОККО та WOG за 77,90 гривень за літр. Середня вартість пального у зазначених мережах за добу не змінилася. Натомість 95-й у мережах UPG та SOCAR подорожчав на 1 гривню.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 74,90 грн/л;

"Укрнафта" – 70,90 грн/л;

SOCAR – 76,90 грн/л;

KLO – 72,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 69,92 грн/л.

Ціни на дизельне пальне

Найдешевше дизелем у передостанній робочий день тижня заправляють у мережі "Фактор" - за 85 гривень за літр. Найдорожче - у мережах Grand Petrol та Neflek за 91,99 грн/літр. Більшість топ-мереж цінники на дизель у порівнянні з середою не змінювали, натомість у мережі SOCAR пальне подорожчало на гривню.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 87,90 грн/л;

"Укрнафта" – 87,90 грн/л;

SOCAR – 90,76 грн/л;

KLO – 89,40 грн/л;

OKKO – 91,90 грн/л;

WOG - 91,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" - 86,62 грн/л.

Ціни на автогаз

Найдешевше автогаз у передостанній робочий день продають у мережі "Кворум" по 45,98 гривень за літр, а найдорожче - на АЗС Motto по 52,98 гривень за літр.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 47,90 грн/л;

"Укрнафта" – 47,90 грн/л;

SOCAR – 49,55 грн/л;

KLO – 48,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 47,04 грн/л;

ОKKO – 49,90 грн/л;

WOG - 49,90 грн/л.

Ціни на нафту та вартість пального в Україні

Як повідомляв УНІАН, напередодні ціни на нафту впали на понад 10 доларів за барель на тлі повідомлень про очікування наближення мирної угоди між США та Іраном.

Разом з тим, ціни на пальне на АЗС 6 травня зросли. В деяких найбільших мережах АЗС вартість бензину А-95 та дизеля зросла одразу на гривню.

Вас також можуть зацікавити новини: