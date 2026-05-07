АЗС переписали цінники: скільки коштує бензин, дизель та автогаз сьогодні

Середні ціни на бензин марки А-95 та дизельне пальне 7 травня зросли, тоді як цінники на автогаз не змінилися, повідомляє портал "Мінфін" з посиланням на дані консалтингової компанії "А-95".
Зазначається, що 95-й бензин у четвер, у середньому, подорожчав на 14 копійок – до 73,35 гривень за літр. При цьому у кількох найбільших мережах АЗС вартість 95-го зросла за добу на 1 гривню.
Натомість цінник на преміальний 95-й "схуд" на 30 копійок – до 77,08 грн/літр.
Вартість дизельного пального 7 травня, у середньому, зросла на 4 копійки – до 88,91 гривень за літр. Тоді як одна з топ-мереж підняла цінник одразу на 1 гривню.
Ціни на бензин
Найдешевше 95-й бензин продають у мережі Brent Oil. Середня вартість пального на стелах тутешніх АЗС - 66,85 грн/літр. Найдорожче – у мережах ОККО та WOG за 77,90 гривень за літр. Середня вартість пального у зазначених мережах за добу не змінилася. Натомість 95-й у мережах UPG та SOCAR подорожчав на 1 гривню.
Середні ціни на інших АЗС:
- UPG – 74,90 грн/л;
- "Укрнафта" – 70,90 грн/л;
- SOCAR – 76,90 грн/л;
- KLO – 72,90 грн/л;
- "БРСМ-Нафта" – 69,92 грн/л.
Ціни на дизельне пальне
Найдешевше дизелем у передостанній робочий день тижня заправляють у мережі "Фактор" - за 85 гривень за літр. Найдорожче - у мережах Grand Petrol та Neflek за 91,99 грн/літр. Більшість топ-мереж цінники на дизель у порівнянні з середою не змінювали, натомість у мережі SOCAR пальне подорожчало на гривню.
Середні ціни на інших АЗС:
- UPG – 87,90 грн/л;
- "Укрнафта" – 87,90 грн/л;
- SOCAR – 90,76 грн/л;
- KLO – 89,40 грн/л;
- OKKO – 91,90 грн/л;
- WOG - 91,90 грн/л;
- "БРСМ-Нафта" - 86,62 грн/л.
Ціни на автогаз
Найдешевше автогаз у передостанній робочий день продають у мережі "Кворум" по 45,98 гривень за літр, а найдорожче - на АЗС Motto по 52,98 гривень за літр.
Середні ціни на інших АЗС:
- UPG – 47,90 грн/л;
- "Укрнафта" – 47,90 грн/л;
- SOCAR – 49,55 грн/л;
- KLO – 48,90 грн/л;
- "БРСМ-Нафта" – 47,04 грн/л;
- ОKKO – 49,90 грн/л;
- WOG - 49,90 грн/л.
Ціни на нафту та вартість пального в Україні
Як повідомляв УНІАН, напередодні ціни на нафту впали на понад 10 доларів за барель на тлі повідомлень про очікування наближення мирної угоди між США та Іраном.
Разом з тим, ціни на пальне на АЗС 6 травня зросли. В деяких найбільших мережах АЗС вартість бензину А-95 та дизеля зросла одразу на гривню.