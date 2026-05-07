В Україні остаточно ліквідовано ще один банк: деталі

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) остаточно завершив ліквідацію банку "Конкорд", який втратив ліцензію ще в 2023 році, повідомила пресслужба фонду.
"До Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про проведення державної реєстрації припинення АТ "АКБ "КОНКОРД" як юридичної особи, а, отже, ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідованим", - йдеться у повідомленні.
Таким чином, повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як ліквідатора банку "Конкорд" припинено.
1 серпня 2023 року правління Національного банку України вирішило відкликати банківську ліцензію в АТ "АКБ "Конкорд" та ліквідувати банк з того ж дня.
Причиною стало систематичне порушення банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Тоді ж, у серпні 2023 року, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав виплату коштів вкладникам ліквідованого банку "Конкорд". Загальна сума гарантованого відшкодування вкладникам банку, призначена до виплат, склала 639 млн грн.