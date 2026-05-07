На прикордонні Чернігівщини через обстріли РФ вирує масштабна лісова пожежа (відео)

Пожежа сталася у п’ятикілометровій прикордонній зоні, до якої лісівники не мають доступу.

На кордоні з РФ у Чернігівській області через ворожі обстріли горять 2400 гектарів лісу. Загасити пожежу неможливо, оскільки лісівники не мають доступу до цієї території через безпекову ситуацію. Про це повідомляє державне підприємство "Ліси України".

Зазначається, що вогонь охопив території Єлинського та Тихоновицького лісництв Корюківського надлісництва на Чернігівщині. Йдеться про п’ятикілометрову прикордонну зону біля кордону з РФ, доступу до якої лісівники вже давно не мають через безпекову ситуацію. Загоряння зафіксували камери відеоспостереження підприємства.

На підприємстві заявили, що наразі всі сили лісової охорони спрямовані на те, щоб не допустити поширення вогню на території, до яких є доступ.

"Насамперед створюються додаткові мінералізовані смуги. Трактори підприємства працюють під прикриттям РЕБ, адже ворог б’є по будь-якій техніці", - розповіли в ДП "Ліси України".

Також була проведена нарада з представниками військових, ДСНС та місцевої влади, аби не допустити поширення вогню до населених пунктів у прифронтовій смузі.

"Мобілізована вся нова пожежна техніка підприємства. Але поки що ми не маємо можливості повноцінно її задіяти, адже у повітрі постійно перебувають ворожі БПЛА", - сказано у повідомленні.

Масштабна пожежа у Карпатах

5 травня на території Верхньо-Воловецького лісництва у Закарпатській області сталася масштабна пожежа. Її площа становила 75 гектарів.

До гасіння було залучено понад 200 людей та 30 одиниць техніки. На допомогу закарпатським рятувальникам прибули колеги зі Львівської та Івано-Франківської областей. Також було задіяно авіацію. Станом на ранок 7 травня пожежу локалізовано.

