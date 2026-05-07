Зірковий олень Борис знову потрапив у ДТП: у якому він стані (відео)

Видимих травм у тварини внаслідок останньої ДТП немає, проте вона пережила сильний стрес.

Олень Борис із Зарічного Рівненської області, який у березні пережив наїзд автівки, знову потрапив у ДТП. Це сталося під час його перевезення до Києва, де тварину планують повноцінно обстежити. Про це йдеться на Facebook-сторінці Центру порятунку диких тварин.

"Аварія трапилась, коли ми поверталися із Зарічного Рівненської області разом із оленем Борисом", - сказано в повідомленні, опублікованому 6 травня.

"До нас звернувся єгер Руслан Христюк та повідомив, що Борис втрачає вагу і в нього неправильно розростається травмований пант", - йдеться в повідомленні. Тому тварину було вирішено забрати на лікування.

В центрі розповіли, що робили все, аби безпечно транспортувати тварину: їхали дуже повільно та максимально уважно.

"І, везучи травмованого оленя, берегли його, як кришталеву вазу, аби не наскочити на вибоїни чи якісь перешкоди. Але не все на дорозі залежить лише від нас, і, на жаль, у нашу автівку в’їхала інша машина, і бідолашний Борис вже вдруге за короткий час потрапив у аварію, і знову постраждав від людської неуважності", - розповіли рятівники.

В центрі запевняють, що видимих травм в оленя немає, хоч удар був дуже сильним. Проте Борис пережив сильний стрес, що теж може вплинути на подальше лікування.

"Зараз олень у безпеці в нашому центрі, де йому надали підтримуючу терапію і відібрали аналізи", - сказано в повідомленні.

У філії "Поліський лісовий офіс" зазначають, що стан раніше травмованої ніжки оленя візуально покращився. Втім, остаточне рішення щодо необхідності операційного втручання лікарі ухвалюватимуть після детальної діагностики.

"Щодо пошкодженого ріжка, то рана заживає, однак сам ріг почав рости неправильно. Тому Борису, ймовірно, знадобиться операція", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про ДТП з оленем Борисом

Олень Борис є своєрідним талісманом для жителів Зарічного на Рівненщині. Він протягом багатьох років гуляв вулицями селища та контактував з людьми, які його частували смаколиками. Тварина дуже контактна, вона могла заходити на подвір’я жителів. Фото та відео з оленем часто з’являлися у соцмережах. Таким чином тварина стала відомою в Україні.

23 березня оленя збив автомобіль. Водійка після аварії втекла, але поліція її знайшла. На порушницю склали три адмінпротоколи. Тварина перебувала у тяжкому стані: у неї була розбита голова та перебита задня лапа.

Оленя хотіли відправити на лікування до Києва чи Львова. Але майстер лісу Річицького лісництва Руслан Христюк, який опікується твариною, тоді заявив, що ветеринари не змогли гарантувати, що в такому складному стані він доїде до місця призначення.

Потім олень пішов у ліс, його довго ніхто не бачив. Проте нещодавно тварину знайшли.

Вас також можуть зацікавити новини: