Росіяни почали отримувати більше віз до Європи, ніж раніше, - Euractiv

Росіяни все частіше повертаються до Європи на відпочинок, навіть попри те, що ЄС запровадив одні з найжорсткіших у світі санкцій проти Москви через війну в Україні.

Видача шенгенських віз громадянам Росії зросла у 2025 році, що свідчить про розрив між політичною риторикою Європи та бажанням заробляти на російських туристах. Про це пише Euractiv із посиланням на конфіденційні дані, з якими ознайомилися журналісти.

Дані також загалом відображають ідеологічний розрив між країнами, розташованими далеко від східного флангу Європи – Францією, Італією та Іспанією – які відчувають меншу загрозу з боку Росії та давно вітають інвестиції звідти, та такими країнами, як Польща та країни Балтії, які розглядають війну в Україні як екзистенційну боротьбу.

Згідно з даними, громадяни Росії подали понад 670 000 заявок на отримання шенгенських віз у 2025 році, що майже на 8% більше, ніж у 2024 році. Країни ЄС видали понад 620 000 віз, що на 10,2% більше показників попереднього року.

Зазначається, що три чверті виданих росіянам віз (477 000) були туристичними. І це на 8,4% більше, ніж у 2024 році. Візити до родини та друзів становили другу за величиною категорію, за якою йдуть вже ділові поїздки.

Майже три чверті всіх заявок на візи, поданих громадянами Росії, припадало на Францію, Італію та Іспанію.

"Париж отримав найбільшу кількість заявок – на 23% більше у 2025 році порівняно з попереднім роком. Тут також спостерігається найбільше зростання кількості безкоштовних пропусків для громадян Росії – понад 29% у 2025 році", - йдеться у матеріалі.

Нові санкції Європейського Союзу

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня ЄС запровадив нові санкції щодо РФ. Вони передбачають заборону імпорту газового конденсату із заводу "Ямал СПГ" та інших російських підприємств. Заборона набуде чинності з 1 січня 2027 року.

Євросоюз заборонив імпорт нафти з РФ ще в грудні 2022 року, а згодом запровадив цінове обмеження на російську нафту. Крім того, блок майже повністю припинив імпорт російського вугілля, сирої нафти та нафтопродуктів. У 2021 році 43% пального та 25% поставок сирої нафти до ЄС надходили з Росії.

При цьому у 2022-му ЄС не включив газовий конденсат до санкцій, пояснивши це необхідністю гарантувати безпеку постачання скрапленого природного газу.

