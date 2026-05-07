Уряд оновив програму грантів для бізнесу: хто отримає до 2,5 млн грн

Уряд оновив програму "Власна Справа", яка з 1 вересня 2026 року працюватиме за новою моделлю. Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, це повний цикл підтримки як для тих, хто лише планує відкрити власну справу, так і для вже працюючих підприємців.

Кошти можна спрямувати на обладнання, оренду і ремонт приміщення, цифровізацію, маркетинг, розширення команди та розвиток виробництва. Подавати заявки на грант можна через портал "Дія".

Розмір гранту залежить від кількості створених робочих місць, регіону, галузі та категорії заявника:

- на старт бізнесу – від 100 до 300 тисяч грн (з можливістю збільшення до 500 тисяч грн);

- на масштабування – від 500 тисяч до 1,5 млн грн (з можливістю збільшення до 2,5 млн грн).

"Цього року ми розширили можливості програми для учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та їхніх родин, а також сімей загиблих Захисників і Захисниць – збільшили мікрогранти до 300–500 тисяч грн залежно від кількості робочих місць, для молоді – до 200 тисяч грн на старт бізнесу", - зазначила Свириденко.

Вона додала, що в межах політики "Зроблено в Україні" мікрогранти вже допомогли понад 34 тисяч українців відкрити бізнес, створити 60 тисяч робочих місць і залучити понад 6,8 млрд грн в економіку.

Нагадаємо, що у серпні 2025 року уряд запустив спеціальні умови за програмою "Власна Справа" для креативних підприємців, які можуть отримати гранти від держави.

Програма охоплює кіно- та відеоіндустрію, бібліотеки, музеї, театри, архітектуру, дизайн, медіа, фотографію, розробку ігор і програмне забезпечення, PR та рекламу, індивідуальну мистецьку діяльність, наприклад, виготовлення унікальних виробів народного художнього промислу та інші.

На відновлення бізнесу, пошкодженого війною, можна отримати до 16 мільйонів гривень, подавши заявку на грант від Мінінстерства економіки через портал "Дія". Головна умова - створення від п'яти робочих місць і робота щонайменше три роки.

