'Чорноморське прокляття': Плетенчук пояснив, у чому цікавість ураження носія 'Калібрів' у РФ

У складі Чорноморського флоту Росії ще залишаються ракетоносії - три надводні кораблі проєкту "Буян-М", дві субмарини та два фрегати.

Нещодавнє ураження носія "Калібрів" у Приморську (Росія) має певну містичну ознаку, адже цей корабель проєкту "Каракурт" будувався для Чорноморського флоту РФ та окупанти вивели його з Криму, щоб врятувати. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Загалом у РФ на всіх флотах є подібні кораблі. Але конкретно з тим носієм, який було уражено на півночі, історія цікава тим, що насправді, можна сказати, дістало його "чорноморське прокляття" навіть поза межами Чорноморсько-Азовського регіону. Цей корабель призначався для Чорноморського флоту", - пояснив Плетенчук.

Вказаний корабель належить до проєкту "Каракурт", п’ять одиниць якого будували саме для ЧФ РФ, додав військовий. Серед них - "Аскольд", який був серйозно пошкоджений у Керчі, "Циклон", що знищений у Севастопольській бухті. Ще одну одиницю добудовували, а дві - окупанти вивели з Криму до Каспію.

"Цей корабель подорожував, виходить, до Каспію та на північ, але, як бачите, там його дістали. Щодо наслідків його ураження, зараз інформацію надати не можу", - зазначив Плетенчук.

Загалом, щодо носіїв "Калібрів", за його словами, у складі Чорноморського флоту Росії щонайменше три надводні кораблі проєкту "Буян-М", які зараз в строю, два підводні човни, а також - два фрегати. Як додав речник, обидва фрегати - "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен" - пошкоджені. Ймовірно, зараз завдання вони не виконують, принаймні минулого місяця ВМС його не бачили.

Також його попросили прокоментувати інформацію української розвідки про те, що противник накопичив 460 ракет морського базування типу "Калібр". Плетенчук припустив, що частина вказаних одиниць підуть на навчальні стрільби, адже Росія має чотири флоти та флотилію, а "Калібри" є стандартними ракетами для певного типу пускових установок. Він визнав, що "Калібри" можуть доставити до Новоросійська, де наразі базується частина ЧФ РФ й це не є складною логістичною задачею.

"Тут питання в іншому - ефективність. Як показала практика, саме цей вид ракет не є вже, станом на сьогодні, ефективним озброєнням, яким він був на початку повномасштабного вторгнення", - зазначив представник ВМС.

Що відомо про ураження ворожого корабля

Нагадаємо, вночі 3 травня Сили оборони уразили малий ракетний корабель проєкту "Каракурт" у порту Приморськ Ленінградської області РФ. Він мав на борту пускову установку та вісім крилатих ракет типу "Калібр".

Уражені об’єкти розташовані приблизно за 1000 кілометрів від північного кордону України. Корабель завдовжки 67 метрів також був обладнаний зенітним ракетно-гарматним комплексом "Панцирь-М" морського базування.

