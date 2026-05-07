Ворог на перемир’я не погодився, режиму 'тиші' немає, - Трегубов

Росія не зупинила наступальні дії, тому Україна не буде призупиняти оборону.

На фронті немає ніякого перемир’я. Російські загарбники намагаються наступати, а Сили оборони захищатися та знищувати наступальний потенціал ворога. Про це речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив в етері марафону "Єдині новини".

"Перемир’я у нас немає. З усією очевидність, ворог на нього не погодився. З усією очевидністю, ворогу жодного параду не треба", - наголосив Трегубов.

Як зазначив речник, це був вибір російських окупантів, підкріплений відповідними діями.

"Ми тут в реактивній позиції. Ми, у будь-якому випадку, проводимо захисну оборонну операцію, і ми можемо самі вирішувати, як реагувати на агресію ворога. Реагуємо ми на неї досить стандартно, знищуючи наступаючі його сили, знищуючи його атакувальний потенціал", - підкреслив Трегубов.

Він додав, що нині відбувається стандартна високоінтенсивна російська операція, особливо на Лиманському і Куп’янському напрямках, і на близькому прикордонні з Росією, де росіяни постійно проводять атакувальні дії у спробі розширити зону контролю.

При цьому, як потім пояснив Трегубов в етері вже каналу "Суспільне", Сили оборони відповідають на фронті так, як це робили і раніше.

"Можливо якби Росія на щось пристала, отоді нам би надійшли якісь додаткові вказівки. А оскільки нічого такого не відбулося, оскільки Росія не стала зупиняти свої власні наступальні дії, то звісно, що наші оборонні дії зупиняти, якось пригальмовувати точно не будемо. Тому тут ми діємо так, як і діяли раніше. Росіяни наступають – ми їх знищуємо", - наголосив Трегубов.

Травневе перемир'я

Як повідомляв УНІАН, раніше росіяни самопроголосили перемир’я на 8 і 9 травня і пригрозили Україні ракетними ударами по центру Києва, якщо відбудеться спроба зірвати парад на 9 травня у Москві.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський у відповідь на цю заяву Кремля запропонував не затягувати з перемир’ям і оголосив про припинення вогню від опівночі 6 травня. Утім, росіяни на це не погодились і продовжували вести вогонь і завдати удари по мирних містах в Україні.

