'Треба цінувати людей, а не паради': Зеленський підтвердив удар по Пермі та звернувся до РФ

Президент України Володимир Зеленський підтвердив українські удари по Пермі та інших російських містах. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Вдячний нашим воїнам за влучність. Сьогодні українські далекобійні ракети знову вразили ціль у Пермі: це понад 1500 кілометрів від нашого кордону. Нещодавно були й важливі результати в Челябінську – до 1800 кілометрів, – а також в Єкатеринбурзі – майже 2 тисячі кілометрів. Відчули наслідки української дальнобійності й у Новоросійську, Кримську, Туапсе, Самарській та Нижньогородській областях", – написав Зеленський.

Президент зазначив, що Україна неодноразово закликала російську сторону до миру. Натомість наша країна отримала нові удари.

"Саме тому українські санкції спрямовані на віддалені російські об'єкти, пов'язані з військовою промисловістю Росії, інфраструктурою війни та фінансуванням агресії", - додав Зеленський.

Український лідер заявив, що Росія в будь-який момент може зупинити свою війну проти України.

"І не на кілька годин, щоб отримати наш дозвіл на проведення параду в Москві, а так, щоб берегти життя людей. Треба цінувати людей, а не паради. Треба встановлювати мир, а не бігати по столицях світу з проханнями про паузу 9 травня. Мир потрібен. Дякую всім, хто допомагає Росії це усвідомити", - підкреслив Зеленський.

Удар по НПЗ у Пермі - що відомо

Нагадаємо, що вдень 7 травня в російському місті Перм пролунали вибухи. Зокрема, було атаковано підприємство "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" - це один з найбільших НПЗ у Росії.

Губернатор Пермського краю Дмитро Махонін також заявив про пошкодження багатоквартирного будинку в Пермі та адміністративної будівлі в Пермському муніципальному окрузі.

