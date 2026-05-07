Інфляція в Україні прискорилась: які продукти подорожчали найбільше

За рік ціни знизилися на овочі, цукор і масло.

Інфляція на споживчому ринку у квітні, порівняно із березнем, становила 1,4%. У річному вираженні, в порівняні з квітнем 2025року, інфляція прискорилася до 8,6% (проти 7,9% у березні). Про це повідомила Державна служба статистики.

За попередній місяць ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,9%. Найбільше (на 5,2%) подорожчали хліб та хлібопродукти. На 1,5–3,6% зросли ціни на цукор, соняшникову олію, хліб, макаронні вироби, рибу та продукти з риби, м’ясо та м’ясопродукти, фрукти, овочі, рис.

Водночас на 3,4% подешевшали яйця, на 0,5–1,5% знизилися ціни на масло, сири, сало.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,8%. Ціни на транспорт зросли на 4,7%, головним чином через подорожчання палива та мастил на 7,9% і проїзду в автодорожньому й залізничному пасажирському транспорті на 6,5% і 4,4% відповідно.

Що стосується зміни цін за рік, то у порівнянні з квітнем 2025-го, продукти харчування та безалкогольні напої в цілому здорожчали на 9,6%. Найбільш стрімко зросла вартість риби та продуктів з риби (+20,6%), яєць (+19%), соняшникової олії (+17,1%), хліба (+16,8%) та м’яса і м’ясопродуктів (+13,2%).

При цьому подешевшали за рік такі продукти, як овочі (-14,3%), цукор (-10,7%) та масло (-1,1%).

Алкогольні напої і тютюнові вироби з минулого квітня подорожчали на 15,6%. Одяг і взуття подешевшали на 5,4%. %. Ціни на транспорт зросли на 19,1%. А послуги зв’язку подорожчали на 15,7%.

Інфляція в Україні – головні новини

Інфляція в Україні на споживчому ринку в березні 2026 року прискорилась до 1,7% (проти 1% у попередньому місяці). У річному вираженні споживча інфляція склала 7,9%.

Після тривалого періоду зниження інфляція в Україні почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів. Національний банк погіршив прогноз інфляції до 9,4% на кінець поточного року (попередній прогноз складав 7,5%).

