В Україні через дефіцит кадрів вже зʼявляються іноземні працівники: про які міста йдеться

У Черкасах будь-яке комунальне підприємство наразі має велику нестачу робітничих професій.

В деяких містах України вже зʼявляються іноземні працівники. Про це повідомили мери Черкас та Івано-Франківська.

Зокрема міський голова Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що до асфальтування доріг у місті залучать іноземних працівників.

"Я вам відкрию секрет. Підприємство, яке виграло підряди на асфальтування доріг у місті Черкаси, нині по робочих візах залучає близько 10 іноземних працівників. Я думаю, що ви десь уже за тиждень або за два побачите іноземних працівників у місті Черкаси", - сказав він.

За його словами, будь-яке комунальне підприємство наразі має велику нестачу робітничих професій, зокрема не вистачає слюсарів, ремонтників, двірників. Тепер до цих робіт частіше залучають жінок.

Водночас мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив у коментарі для "Апостроф", що у місті через брак кадрів на будівництвах працюють іноземці. За його словами, це повʼязано з мобілізацією та виїздом людей за кордон.

"Є великий брак кадрів. Багато людей виїхало, багато мобілізованих. Тому будівельні компанії не мають працівників, особливо підсобних", - пояснив міський голова.

Він зазначив, що нині на будівництвах працюють мігранти з Індії, проте мерія не погоджує такі рішення.

"Я особисто є противником залучення мігрантів, але підприємства вирішують це питання з тих можливостей, які є. Такі факти справді фіксуються вже кілька місяців", - розповів Марцінків.

Раніше науковець Олексій Позняк оцінив, чи вистачить Україні власних рук без мігрантів. За його словами, ще задовго до війни фахівці попереджали, що Україна неминуче зіткнеться з дефіцитом робочої сили та потребою в імміграції.

"Звичайно, є певні внутрішні резерви, ресурси, які можуть розглядатися як альтернатива імміграції. Це підвищення ефективності, продуктивності праці, а також залучення до економіки частини тих людей, які зараз є економічно пасивними. Однак за своїми можливими масштабами ці джерела вирішення проблеми не є достатніми", - сказав Позняк.

Водночас радник Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що відбудовувати Україну замість мігрантів можуть роботи. Він наголосив, що міграція - це передусім питання ідентичності, сімейних цінностей та розуміння своєї ролі в державі.

"Роботи, не роботи - будемо дивитись. Там вже є просто конвеєрні рішення і тому подібне. Автоматизація тих чи інших виробничих процесів, будівництво теж іде за певними технологіями", - додав Подоляк.

