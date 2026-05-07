iPhone 18 не вийде у вересні й затримається до 2027 року: у чому причина

Все більше джерел вважають такий сценарій практично неминучим.

Згідно з новими даними, Apple остаточно затвердила своє рішення перенести запуск базової моделі iPhone 18 на весну 2027 року, змінивши звичний графік виходу смартфонів.

Як йдеться у звіті MacRumors, цей крок покликаний продовжити життєвий цикл iPhone 17, одночасно знизивши виробничі витрати та покращивши конкурентні позиції Apple щодо Android-конкурентів, які змушені підвищувати ціни на свої пристрої через дефіцит пам'яті.

Також джерело, близьке до компанії, розповіло, що компанія вирішила "погіршити" характеристики iPhone 18, зробивши його ближчим до середньобюджетного iPhone 18e, який також з'явиться навесні 2027 року. У зв'язку з цим Apple поки вирішила не поспішати з його випуском.

Крім того стверджується, що компанія все активніше робить ставку на нові категорії пристроїв, включаючи майбутній складаний iPhone, який може зайняти ключове місце в осінній презентації.

Якщо чутки підтвердяться, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і складаний iPhone Ultra вийдуть у традиційне осіннє вікно, тоді як базова версія iPhone 18, iPhone 2 Air і iPhone 17e з'являться навесні 2027 року.

Напередодні Apple оголосила, що лінійка iPhone 17 стала найпопулярнішою за всю історію iPhone. Попит на нові смартфони виявився настільки високим, що допоміг компанії обійти Samsung за обсягом продажів.

