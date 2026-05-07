Рубіо спробує налагодити відносини з Папою Римським після нападів Трампа, - FT

Головним пріоритетом Рубіо стане зняття напруженості, що виникла між Білим домом і Святим Престолом через напад США та Ізраїлю на Іран.

Державний секретар США Марко Рубіо має зустрітися з Папою Левом у четвер, 7 травня, оскільки Білий дім прагне налагодити відносини з Ватиканом після неодноразових нападів президента США Дональда Трампа на главу Католицької церкви, повідомляє Financial Times.

Видання поділилося, що Рубіо, католик і син кубинських іммігрантів, зазначив, що його візит було заплановано ще до публічного конфлікту між президентом і понтифіком, а серед тем для обговорення буде й криза на Кубі.

Пояснюється, що Ватикан має тісні зв’язки з комуністичним режимом на острові і в минулому успішно виступав посередником між США та кубинською владою.

В статті нагадується, що минулого тижня Трамп пожартував, що ВМС США захоплять Кубу "повертаючись з Ірану".

"Нам є про що поговорити з Ватиканом. Свобода віросповідання в Африці – де папа Лев щойно завершив тривалу поїздку – є ще однією темою, що становить взаємний інтерес", - сказав Рубіо у вівторок на прес-конференції в Білому домі.

На думку аналітиків, головним пріоритетом Рубіо стане зняття напруженості, що виникла між Білим домом і Святим Престолом через напад США та Ізраїлю на Іран, а також через жорсткі заходи адміністрації Трампа щодо імміграції.

"Папа Лео різко розкритикував участь США у війні з Іраном, яка, на думку католицьких теологів та американських священнослужителів, не відповідала критеріям церкви щодо "справедливої війни" – коли застосування насильницької сили може вважатися допустимим", - зазначається в публікації.

Видання розповіло, що після того як минулого місяця Трамп пригрозив "знищити" Іран, Лео, який є першим папою з Північної Америки, звернувся до громадян США із незвичайним закликом зателефонувати своїм представникам у Конгресі та вимагати припинення бомбардувань.

В статті нагадується, що Трамп назвав Папу Лео "м'яким щодо злочинності" та "жахливим у зовнішній політиці". Пізніше президент США заявив, що він "не є великим шанувальником" католицького лідера.

Водночас, віцепрезидент США Джей Ді Венс, який сам нещодавно звернувся до католицизму, також попередив Папу, щоб той "був обережним", коли говорить про теологію.

Видання поділилося, що цього тижня Трамп знову виступив із нападками на Папу Римського, який народився в Чикаго, стверджуючи, що Папа Лео "ставить під загрозу життя багатьох католиків" і "вважає цілком нормальним, що Іран має ядерну зброю".

Окрім цього, у вівторок, 5 травня, Рубіо також натякнув, що папа та інші критики вважають "прийнятним" володіння Іраном ядерною зброєю.

"Президент і я... не можемо зрозуміти, чому хтось може вважати, що Ірану варто мати ядерну зброю", – сказав Рубіо.

Папа Римський Лев відкинув твердження Трампа, заявивши журналістам біля Кастель-Гандольфо, що "протягом багатьох років Католицька Церква виступала проти будь-якої ядерної зброї, тож у цьому не може бути жодних сумнівів".

За кілька годин до зустрічі Трамп заявив, що очікує від Рубіо чіткого викладення політики США перед Ватиканом, і повторив, що Тегеран "не може мати ядерної зброї".

"Якщо це станеться, весь світ опиниться в заручниках, і ми не дозволимо цього. Це моє єдине повідомлення", - сказав Трамп перед журналістами в Вашингтоні.

Додається, що у вівторок Рубіо заявив, що адміністрація Трампа зацікавлена у наданні Кубі допомоги, яка розподілятиметься "через церкву", і що він має намір обговорити це питання під час зустрічі у Ватикані.

Видання зауважило, що цей візит відбувається напередодні проміжних виборів у США, на яких католицькі виборці – які у 2024 році рішуче підтримали Трампа – становлять важливу групу виборців у штатах, де результат виборів є непередбачуваним.

"Вашингтон приїхав до Риму не для того, щоб переконати Папу. Він приїхав, щоб визнати – непрямо, але чітко – що голос Папи має у світі вагу, яку не можна просто ігнорувати", - написав про візит Рубіо заступник секретаря ватиканського дикастерію культури та освіти отець Антоніо Спадаро.

В статті згадується, що Вашингтон і Святий Престол тісно співпрацювали у боротьбі проти комунізму під час холодної війни за часів папи Івана Павла II, який був поляком. Але останнім часом сторони віддалилися одна від одної.

Видання зазначило, що спочатку Трамп привітав обрання Папи Лева, висловивши здивування, але назвавши це "великою честю" для США. Однак з того часу відносини погіршилися, оскільки Папа Лев та американські католицькі священнослужителі дедалі критичніше ставилися до політики президента щодо імміграції, а згодом – і щодо війни з Іраном.

Трамп та Папа Римський: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що після заяви понтифіка що війна в Ірані підживлюється "манією всемогутності", очільник Білого дому написав в соцмережі, що "не хоче бачити таку людину на чолі Католицької церкви". При цьому, Трамп публічно висловив прихильність до брата понтифіка, Луї Прево, аргументуючи це тим, що він підтримує політичний рух MAGA. Окрім цього, президент США звинуватив главу Ватикану в "невдячності". На думку Трампа, якби він не був в Білому домі, "Лев не був би у Ватикані".

Також ми писали, що Папа Римський Лев XIV заявив, що не має страху перед адміністрацією США. Він додав, що продовжить публічно висловлювати свою позицію відповідно до покликання і місії Церкви. Понтифік зазначив, що запрошує усіх людей "шукати способи побудови мостів миру та примирення, шукати способи, аби уникати війни в будь-який можливий час". Тому, наголосив Папа Римський, він продовжить діяти так, як це перебачено місією Церкви.

