Прем'єр Вірменії Пашинян не поїде до Путіна на парад

Політик зазначив, що ще у квітні повідомляв Путіну про те, що не зможе приїхати.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, який нещодавно зустрічався в Єревані із президентом України Володимиром Зеленським, не братиме участь у військовому параді в Москві 9 травня. Про це він сказав на брифінгу, пише Armenpress. Причиною політик назвав перевиборну кампанію.

"Під час мого візиту в Росію у квітні я повідомив президентові Росії, що через передвиборну кампанію я не зможу взяти участь у заходах 9 травня", - повідомив він.

Видання нагадало, що передвиборна кампанія до парламентських виборів почнеться у Вірменії 8 травня. Самі ж вибори відбудуться 7 червня.

Парад у Москві 9 травня

Як повідомляв раніше УНІАН, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив візит до Москви 9 травня, однак він не буде присутній на військовому параді, присвяченому Дню Перемоги. Хоча у Кремлі раніше підтверджували участь Фіцо у військовому параді. За словами помічника російського диктатора Володимира Путіна Юрія Ушакова, крім Фіцо, на параді будуть присутні й інші іноземні гості. Однак він не став розкривати імена цих гостей.

Також у Кремлі пояснювали, чому парад на 9 травня пройде без військової техніки. Речника Дмитро Пєсков зазначав, що головною причиною такого рішення стала нібито загроза з боку України. Також він назвав ще одне виправдання – відсутність круглої дати. Пєсков закликав не порівнювати цьогорічний захід із минулорічним, оскільки той нібито мав особливий статус.

Відомо, що у Росії перед 9 травня повністю відключили мобільний інтернет. Місцева влада пояснює населенню, що це робиться "з метою безпеки" на період святкування "дня перемоги".

