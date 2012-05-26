Східноукраїнські прикордонники відзначили 20-річний ювілей

Харків. 26 травня. УНІАН. У Харкові Східне регіональне управління Державної прикордонної служби України відзначило 20-річний ювілей з дня заснування.

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистостях, що проходили в Міжнародному аеропорту «Харків», взяли участь начальник Східного регіонального управління ДПСУ Андрій Кучеренко, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, заступник голови Харківської облдержадміністрації Василь Хома, прокурор Харківської області Геннадій Тюрін, начальник Головного управління МВС України в Харківській області Віктор Козицький, начальник Харківської обласної митниці Сергій Іванов, Генеральний Консул Польщі в Харкові Ян Гранат, Генеральний Консул Російської Федерації в Харкові Сергій Семенов.

Почесні гості привітали керівництво та особовий склад Східного регіонального управління ДПСУ з ювілеєм, відзначили велику роль прикордонної служби у створенні позитивного іміджу країни та захисті кордонів держави.

Під час урочистостей найкращим прикордонникам були вручені почесні грамоти облради, облдержадміністрації та міськради, відомчі нагороди.

Гостям заходу були продемонстровані зразки нового форменого одягу прикордонників, авіаційну техніку, спецтехніку, авто-, мототранспорт, озброєння та спеціальні засоби, які прикордонники використовують під час несення служби. На майданчику перед терміналом аеропорту пройшли показові виступи групи військовослужбовців-прикордонників із затримання порушників державного кордону.

Керівництво Східного регіонального управління ДПСУ, представники Харківської облдержадміністрації, Харківської міської ради вручили прикордонникам 30 мотоциклів та 15 снігоходів поліпшених технічних характеристик. Спецтехніку використовуватимуть у роботі дільничні інспектори-прикордонники.

Довідка УНІАН. До складу Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України входить 4 прикордонних загони, дивізіон морської охорони та окрема авіаескадрилья. Свою діяльність органи охорони державного кордону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України здійснюють на території Донецької, Луганської, Харківської та Сумської областей. Загальна довжина ділянки, що охороняється, становить 1934,5 км.

На ділянці Східного напряму діють 24 автомобільних, 23 залізничних, 3 морських та 10 авіаційних пунктів пропуску через державний кордон України. Щороку східний кордон України перетинають близько 24 млн. осіб та понад 2,5 млн. транспортних засобів.